Во Франции рассказали об услуге Макрона Путину

Заявление лидера Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки западных войск на Украину контрпродуктивны и только играют России на руку. Такое мнение выразил лидер фракции «Непокорившейся Франции» в парламенте страны Мануэль Бомпар в эфире телеканала Europe 1, передает РИА Новости.

Депутат указал, что заявления лидера французского государства должны были сформировать «стратегическую двусмысленность» по вопросу Украины и дезориентировать Москву.

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«Результат, который был получен, был прямо противоположным, поскольку почти все страны Евросоюза и НАТО сказали: "Не может быть и речи об отправке войск на территорию Украины"», — отметил Бомпар. Он добавил, что вместо формирования какой-либо двусмысленности Макрон ее убрал.

Депутат считает, что своим заявлением лидер Франции по итогу оказал Путину неоценимую услугу, так как наглядно продемонстрировал раскол в НАТО и ЕС по вопросу отправки помощи на Украину.

В конце февраля Эммануэль Макрон пообещал, что Париж примет все необходимые меры, чтобы помешать Москве одержать победу на Украине. Он заявил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось. Позднее никто из предполагаемых союзников политика не поддержал его высказывание.