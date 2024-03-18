Закрылись последние участки для голосования на выборах президента РФ

В восемь часов вечера по местному времени (05:00 мск) закрылись последние избирательные участки на выборах президента РФ, расположенные в российских диппредставительствах в Гватемале, Коста-Рике, Мексике и Никарагуа. Голосование прошло без происшествий и инцидентов.

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Отдать свой голос смогли граждане РФ, как постоянно проживающие в латиноамериканских странах, так и временно находящиеся там.

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«Протоколы с результатами голосования направлены в комиссию МИД России по выборам», - заявили в посольстве России в Гватемале.

Напомним, ранее в Центральной избирательной комиссии РФ сообщили, что по итогам обработки более 95% протоколов действующий глава государства Владимир Путин набрал 87,32% голосов избирателей. Явка на выборах превысила 72%.