Для США и Европы победа Владимира Путина на выборах президента России должна стать уроком. Такое мнение выразил аргентинский аналитик Алехандро Пачилья в беседе с РИА Новости.

Он указал, что в этом отношении международное влияние Путина фундаментально, так как теперь весь мир знает, как поддерживает его народ в России. Пачилья подчеркнул, что поддержка эта выражается демократическим путем, через выборы.

Аналитик добавил, что США и ЕС в свою очередь традиционно перешли к нападкам и ударам.

«Каждый раз, когда им не нравится какое-либо правительство, это не я говорю, это говорит история, они участвуют в бойкотах выборах, в их приостановке или вмешиваются в них. Это урок для них, что президент Путин обладает такой поддержкой своего народа», — считает Пачилья, указав, что речь идет о Западной Европе и США.

По данным ЦИК РФ, Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,15% голосов после обработки 80,00% протоколов.