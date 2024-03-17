Популярность Макрона рухнула после его заявлений об отправке войск на Украину

Популярность президента Макрона существенно упала во Франции после его заявлений о готовности ввести войска на Украину. Об этом сообщает CNews со ссылкой на опрос Ifop.

По данным Ifop, популярность Эммануэля Макрона среди французов упала после конференции в поддержку Украины, которая прошла в Париже в конце февраля. Именно на этом мероприятии Макрон впервые заявил, что не исключает отправку французских войск на Украину.

Согласно опросу Ifop, опубликованному в журнале Journal Du Dimanche в воскресенье, 17 марта, Эммануэль Макрон удовлетворяет 28% французов (29% в феврале) и не удовлетворяет 72% (71% в феврале).

Аналитики уверены, что падение связано с внешней политикой Макрона.

«Очень сильное недовольство президентом в основном сосредоточено на Украине и вопросе отправки войск», — объяснил директор Ifop Фредерик Даби.

Французов, которые «очень недовольны» своим президентом, в марте стало больше на 4 пункта. По словам Даби, такие цифры «не появлялись в опросе, касающемся международных проблем, с сентября 2013 года». Тогда Франсуа Олланд рассматривал возможность отправки войск в Сирию. Из-за этого он потерял сразу 10 пунктов популярности у соотечественников.

Опрос Ifop был проведен 6 — 14 марта. Участвовали в нем 2017 французов (18 лет и старше).

Ответы были даны до телевизионного выступления Эммануэля Макрона в четверг, 14 марта, когда он прояснил свою позицию касательно Украины.

В воскресенье посол России Алексей Мешков заявил, что инициативы Макрона фактически являются призывами к третьей мировой войне.