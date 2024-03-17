Посол РФ прокомментировал заявления Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон фактически призывает к третьей мировой войне и это вызывает отторжение в России и во всем мире. Так посол России в Париже Алексей Мешков прокомментировал недавние заявления французского лидера, передает РИА Новости.

«Призывы фактически к третьей мировой войне вызывают, по меньшей мере, удивление и отторжение не только у нас, в России, но и по всему миру, включая страны Евросоюза», — заявил Мешков.

Накануне в интервью изданию Parisien Макрон сказал, что не исключает в будущем отправку французских военных на Украину.

Он отметил, что «в определенный момент» возможно, придется «провести операции на месте, какими бы они ни были, чтобы противостоять российским войскам». Однако Макрон этого не желает и не намерен инициировать.

Это не первое подобное заявление французского президента.

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В конце февраля Макрон заявил, что лидеры западных стран обсудили отправку войск на Украину, консенсус не достигнут, «но ничего исключать нельзя».

Ранее экс-советник главы Пентагона заявил, что воинственность и резкость Макрона вызваны его «стремлением остаться у власти на фоне низких рейтингов».