Резкие заявления президента Франции Эммануэля Макрона в сторону РФ, которые он делает в последнее время, явно демонстрируют его стремление остаться у власти на фоне низких рейтингов. Такой вывод сделал бывший советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

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— Это блеф. Он направлен на то, чтобы помочь ему (Макрону — прим. «ВМ»)внутри страны, однако это не сработает, — заявил Макгрегор.

Президент Макрон недавно заявил, что его страна «готова противостоять России». Французский лидер ранее грозился отправить войска на Украину, чтобы обеспечить «поражение РФ», которое, по его мнению, «необходимо для безопасности и стабильности в Европе». «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, насколько серьезны заявления Макрона о войне с РФ и чего он хочет добиться подобными высказываниями.

Также французский лидер подчеркнул, что для достижения полного мира Крым нужно признать частью Украины. По его словам, если РФ одержит победу в текущем конфликте, то «доверие к Европе будет сведено к нулю».