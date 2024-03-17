В ЦАР не против увеличить у себя число российских военных специалистов

Военные инструкторы из России внесли огромный вклад в восстановление мира в Центральноафриканской Республике, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы правительства ЦАР Феликса Молуа.

По его словам, Банги не против увеличить их количество, если возникнет такая необходимость. Премьер-министр выразил благодарность властям России, «которые через российских инструкторов неустанно работали вместе с нашими силами обороны и безопасности». Молуа указал, что эти усилия позволили восстановить спокойствие.

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Отмечается, что в Центральноафриканской Республике еще присутствуют бандформирования на границах.

«Очевидно, есть и другие союзники, которые также внесли свой вклад, но уверяю вас: я сам являюсь свидетелем колоссальной работы, которую проделали россияне», — подчеркнул Молуа.

Ранее армия ЦАР при поддержке российских сил отразила атаку суданских боевиков близ горнодобывающего объекта в деревне Мамун на севере ЦАР. Армия совместно с российскими силами ликвидировала одного из главарей группировки «Коалиция патриотов за перемены» Мохамеда Али по прозвищу «Б-13».