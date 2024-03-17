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Нигер разорвал военное соглашение с США

В Нигере, находящиеся у власти военные, разорвали военное соглашение с Соединенными Штатами, которое разрешает американским подразделениям находиться на территории этой африканской страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Нигер разорвал военное соглашение с США
© РИА Новости

Как заявил официальный представитель военного переходного правительства Амаду Абдраман, решение вступает в силу немедленно.

Военные Нигера в 2023 году объявили об отстранении от власти президента Мохамеда Базума и во главе с командующим президентской гвардии генералом Абдурахманом Тчиани взяли власть в стране. Вслед за этим они денонсировали военные соглашения с Францией.

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