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В Финляндии подготовили законопроект о беженцах и границе с Россией

МВД Финляндии опубликовало законопроект, который предполагает новые инструменты для «борьбы с инструментальной иммиграцией» на границе с Россией. Согласно тексту документа, инициатива затрагивает прием заявлений на получение убежища, а также позволяет открыть пункты пропуска на российской границе. Об этом сообщает РБК.

В Финляндии подготовили законопроект о границе с Россией
© globallookpress.com

Отмечается, что законопроект перечисляет особые условия, которые позволяют властям Финляндии ввести ограничения на прием заявлений от просителей убежища на восточной границе. При наступлении таких условий заявления будут автоматически отклонены, а просителям запретят въезд. При этом в МВД уточнили, что этот законопроект будет применяться только в исключительных случаях.

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Помимо этого, законопроект также позволит открыть для транспортных средств пункты пропуска на восточной границе, так как инициатива «ограничит только получение заявлений о международной защите в случае инструментального въезда». Ожидается, что закон вступит в силу в ближайшее время, но будет действовать только до конца 2024 года.

Ранее Финляндия получила от Евросоюза дополнительные средства на боеприпасы.

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