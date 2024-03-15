В Финляндии подготовили законопроект о границе с Россией

МВД Финляндии опубликовало законопроект, который предполагает новые инструменты для «борьбы с инструментальной иммиграцией» на границе с Россией. Согласно тексту документа, инициатива затрагивает прием заявлений на получение убежища, а также позволяет открыть пункты пропуска на российской границе. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что законопроект перечисляет особые условия, которые позволяют властям Финляндии ввести ограничения на прием заявлений от просителей убежища на восточной границе. При наступлении таких условий заявления будут автоматически отклонены, а просителям запретят въезд. При этом в МВД уточнили, что этот законопроект будет применяться только в исключительных случаях.

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Помимо этого, законопроект также позволит открыть для транспортных средств пункты пропуска на восточной границе, так как инициатива «ограничит только получение заявлений о международной защите в случае инструментального въезда». Ожидается, что закон вступит в силу в ближайшее время, но будет действовать только до конца 2024 года.

Ранее Финляндия получила от Евросоюза дополнительные средства на боеприпасы.