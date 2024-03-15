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Финляндия получила от ЕС дополнительные средства на боеприпасы

Финляндия получила от Европейского союза (ЕС) средства в размере 32,5 миллиона евро для роста военной промышленности. Об этом Министерство обороны Финляндии сообщило на официальном сайте ведомства.

Финляндия получила от ЕС дополнительные средства на боеприпасы
© Lenta.ru
«Финская оборонная промышленность получила 32,5 миллиона евро из средств ЕС на увеличение производства боеприпасов», — сообщает министерство.

Изначально Финляндия запросила у объединения 24 миллиона евро, однако получила сумму больше запрошенной.

Финансирование было предоставлено из общего финансового пакета в размере 500 миллионов евро, предусмотренного актом ЕС о поддержке производства боеприпасов (ASAP) для европейских стран.

В начале марта Командующий Вооруженными силами Финляндии Тимо Кивинен сообщил, что у НАТО недостаточно средств для удовлетворения оборонных потребностей Европы.

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