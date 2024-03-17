Глава МИД Италии: никто в НАТО не говорил об участии в конфликте на Украине

В НАТО никогда не говорили о прямом вмешательстве в конфликт на Украине, зная о последствиях такого шага. Об этом заявил глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни. По его словам, в Риме не понимают смысла слов президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск на Украину. На днях глава Пятой республики вновь допустил реализацию сценария, предполагающего присутствие западных военных на Украине. В свою очередь, эксперты не исключают, что французский президент таким образом зондирует мнение европейского истеблишмента.

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В НАТО не говорили о прямом участии в конфликте на Украине, поскольку там осознают последствия такого шага. Об этом заявил министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни в интервью газете Corriere della Sera.

«Никто в НАТО никогда не говорил о прямом вмешательстве, мы хорошо знаем, какие последствия может иметь конфликт, который грозит ядерной эскалацией. Я скажу больше: НАТО было принято решение, что Украина сможет присоединиться к альянсу только после окончания конфликта, потому что если бы вступление было немедленным, то мы были бы вынуждены вмешаться для защиты подвергшейся нападению страны альянса», — приводит его слова ТАСС.

Макрон заявил о готовности к переговорам с Путиным

Таяни добавил, что Рим не понимает смысла заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск на Украину.

«Мы на стороне Украины с самого начала с точки зрения финансовой, экономической помощи, в том числе для восстановления, а также военной (помощи. — RT) в плане поставок материалов. Но мы не в состоянии войны с Россией, ни о каком прямом вмешательстве наших военных в этот конфликт речь не идёт», — подчеркнул глава МИД Италии.

Провокационная риторика

Напомним, обсуждение возможности отправки западных войск на Украину активизировалось после февральского заявления на эту тему президента Франции Эммануэля Макрона. Он подчеркнул, что такой сценарий исключать нельзя, однако отметил, что пока консенсуса по этому вопросу нет.

После слов Макрона ряд стран, включая США, Германию и Великобританию, поспешили объявить, что не имеют планов по размещению своих контингентов на территории Украины. Генсек альянса Йенс Столтенберг также сообщил, что НАТО не планирует отправлять военных на Украину.

Впрочем, несмотря на критику, Макрон впоследствии уточнил, что его заявление было продуманным и тщательно взвешенным.

При этом главу Франции поддержали в Прибалтике, Польше и Чехии. Позднее, в ходе визита в Литву, глава французского МИД Стефан Сежурне допустил, что военные стран альянса могут быть отправлены на Украину для проведения операций по разминированию. Дипломат уточнил, что «это может означать присутствие некоторого количества личного состава, но не для участия в боевых действиях».

Несмотря на попытки французских политиков прояснить позицию Макрона, президент снова повторил её в интервью 14 марта.

В частности, он считает, что безопасность Европы окажется под угрозой, если Украина потерпит поражение в конфликте с Россией, и к этому нужно быть готовыми.

«Нужно сказать, что мы готовы ответить... Если ситуация ухудшится, мы должны быть готовы, и мы будем готовы», — подчеркнул Макрон.

Он полагает, что страны Запада должны продемонстрировать решимость и мужество и сказать, что они готовы добиваться достижения своей цели, а именно — чтобы Россия не победила.

При этом французский лидер подчеркнул, что Париж не будет брать на себя инициативу в конфликте на Украине.

«Мы никогда не пойдём в наступление, никогда не возьмём на себя инициативу», — пояснил он.

Макрон при этом снова добавил, что «не следует исключать никакие варианты».

После этого в Кремле отметили, что тезисы Макрона свидетельствуют о том, что Франция хочет повысить степень своей вовлечённости в конфликт на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы читаем заявления господина Макрона. Что Россия противник, — да, для Франции это очевидно, потому что Франция — она уже втянута в войну на Украине. Она, собственно, косвенно принимает участие в этой войне. И, судя по заявлениям господина президента, не прочь повысить степень своей вовлечённости», — констатировал Песков.

Ранее президент РФ Владимир Путин связал эскалационную риторику Макрона с внешнеполитическими неудачами Франции в Африке.

«Да, я думаю, что обида какая-то есть. Но когда мы с ним (Макроном. — RT) поддерживали контакты прямые, достаточно откровенно говорили на эту тему», — сказал российский лидер.

Таким образом Владимир Путин ответил на вопрос журналиста Дмитрия Киселёва о том, могут ли антироссийские заявления Макрона быть местью за то, что Россия «наступила на хвост» Франции в Африке. При этом президент РФ уверен, что Парижу не за что обижаться на Москву.

«Дистанцироваться от Франции»

Эксперты, в свою очередь, считают, что текущие заявления главы итальянской дипломатии — не что иное, как попытка разрядить обстановку, которая весьма накалилась из-за антироссийской риторики Макрона.

«Италия пытается стабилизировать взрывоопасную ситуацию, которую своими словесными демаршами создал Макрон. Россия успешно ведёт боевые действия на линии соприкосновения и отразила попытки диверсионно-разведывательных групп вторгнуться на территорию своих областей. Оценив всё это, в Риме дают понять, что не разделяют позицию Франции и что ни о каком прямом военном вмешательстве НАТО на Украине речи не может быть», — пояснил в разговоре с RT заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

Несмотря на то что Макрон упорно продолжает продвигать идею о том, что Россия должна потерпеть военное поражение, у Европы очевидно нет возможностей для реализации такого сценария, считает аналитик.

«У Европы пока таких ресурсов нет. Вот и посыпались «примирительные» высказывания. Италия хочет дистанцироваться от Франции, показать, что Макрон — безумец, который хочет чуть ли не атаковать Россию, а мы, как здравомыслящие люди, не собираемся этого делать», — говорит политолог.

При этом он не исключает, что Макрон по заданию США прощупывает почву в вопросе отправки западных войск на Украину.

«Он высказался абсолютно осознанно. Более того, после его выступления глава МИД Сежурне подтвердил, что это продуманное заявление. Есть основания полагать, что это проект Вашингтона, связанный с тем, что Европа до сих пор не желает активно поддерживать конфликт, как того требуют США. Поэтому американские бенефициары НАТО через Макрона представляют широкой публике такие сценарии, чтобы замерить уровень поддержки возможных действий. Пока что на этот призыв откликнулись только в Прибалтике. Все остальные понимают, что это, в общем-то, безумство, которое надо останавливать. Потому что участвовать в нём — смерти подобно», — констатировал аналитик.

Профессор Дипломатической академии МИД РФ Владимир Винокуров, со своей стороны, назвал заявление главы МИД Италии весьма логичным с точки зрения исторической перспективы.

«Италия, как и Германия, в своё время ощутила, что значит вступить в конфликт с Россией по опыту Великой Отечественной войны. Слова Макрона были для всех остальных членов НАТО довольно неожиданными», — считает эксперт.

По его словам, помогать оружием или финансами — это одно, и совсем другое — направлять свои ВС для непосредственного участия в боевых действиях.