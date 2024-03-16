Макрон заявил о готовности к переговорам с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон в Владимиром Путиным о деэскалации конфликта на Украине.

«Я подниму трубку, если Путин позвонит мне. Это моя ответственность, и я выслушаю, что он предложит. Роль Франции — это быть "нервом войны"», — подчеркнул политик.

Макрон отметил, что с одной стороны, необходимо передать Киеву все необходимое, чтобы усилить обороноспособность республики, с другой — способствовать деэскалации и выйти на постоянный, устойчивый и справедливый мир.

Французский лидер сказал, что готов к посредничеству, однако подчеркнул, что единственно возможными переговорами об окончании конфликта должны стать переговоры между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Ранее Макрон назвал условие для мира в контексте украинского конфликта. По его словам, мир между Россией и Украиной должен предполагать взаимные гарантии безопасности.