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Погибнут люди. В Штатах забили тревогу из-за угрожающего вторжения

В Соединенных Штатах миграционный кризис привел страну к самой большой террористической угрозе со времен терактов 11 сентября 2001 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление сенатора от штата Техас Теда Круза.

В США заявили о самой большой угрозе терактов с 2001 года
© ТАСС

По его словам, администрация президента Джо Байдена ничего не предпринимает для защиты граждан от террористической угрозы, связанной с миграционным кризисом. Администрация США только ухудшает положение дел, завозя в страну новых мигрантов из Латинской Америки, заявил парламентарий.

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«Это вторжение. И это вторжение, которое нужно демократам по политическим причинам. А цена за контроль их партии — гибель людей», — указал Круз.

Миграционный кризис на южной границе США вспыхнул с новой силой после того, как Верховный суд по запросу администрации разрешил убрать забор из колючей проволоки, который власти Техаса соорудили вдоль границы с Мексикой. Губернатор штата Грег Эбботт заявил, что штат намерен реализовывать собственную политику, пока федеральные власти не справляются с охраной границы.

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