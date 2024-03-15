В США заявили о самой большой угрозе терактов с 2001 года

В Соединенных Штатах миграционный кризис привел страну к самой большой террористической угрозе со времен терактов 11 сентября 2001 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление сенатора от штата Техас Теда Круза.

По его словам, администрация президента Джо Байдена ничего не предпринимает для защиты граждан от террористической угрозы, связанной с миграционным кризисом. Администрация США только ухудшает положение дел, завозя в страну новых мигрантов из Латинской Америки, заявил парламентарий.

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«Это вторжение. И это вторжение, которое нужно демократам по политическим причинам. А цена за контроль их партии — гибель людей», — указал Круз.

Миграционный кризис на южной границе США вспыхнул с новой силой после того, как Верховный суд по запросу администрации разрешил убрать забор из колючей проволоки, который власти Техаса соорудили вдоль границы с Мексикой. Губернатор штата Грег Эбботт заявил, что штат намерен реализовывать собственную политику, пока федеральные власти не справляются с охраной границы.