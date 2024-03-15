Посольство Китая отреагировало на попытки США вооружить Тайвань

Пекин выступает против военных контактов Соединенных Штатов с Тайванем и попыток Вашингтона «вооружить» остров, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя посольства Китая в Вашингтоне Ли Пэнъюйя.

По его словам, тема вокруг Тайваня является ключевой с точки зрения базовых интересов КНР и первоочередной красной линией, которую нельзя нарушать в китайско-американских отношениях. Так дипломат прокомментировал высказывание министра обороны Тайваня Цю Гочжэна, по словам которого, спецназ сухопутных войск США размещен на острове и обучает тайваньских военных.

Пэнъюй указал, что китайские власти призывают США добросовестно придерживаться «принципа одного Китая» в своей внешней политике, прекратить любые контакты по военной линии с островом, оставить попытки вооружать под каким бы то ни было предлогом.

Тайвань подтвердил присутствие спецназа США на острове

Представитель Минобороны США ранее заявил, что ведомство не подтверждает присутствие американских спецназовцев на Тайване, однако сотрудничество с островом направлено против угрозы, которая «исходит от материкового Китая».