Тайвань подтвердил присутствие спецназа США на острове

Глава Минобороны Тайваня Цю Гочжэн подтвердил присутствие военнослужащих спецназа сухопутных войск США на острове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По словам главы Минобороны, нахождение спецназа США на острове является стандартным обменом, нацеленным на устранение «слабых мест» ВС Тайваня и изучение сильных сторон американских вооруженных сил.

«Обмены предназначены для того, чтобы перенять опыт друг друга, изучить сильные стороны и решить проблемы», — добавил он.

Напомним, что Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года. Однако КНР считает его своей неотъемлемой частью. В США заявляют, что привержены политике «одного Китая», но продолжают поддерживать контакты с Тайбэем и поставлять вооружения на остров.