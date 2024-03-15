Следующие месяцы будут решающими для конфликта на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

Он сослался на аналитиков, которые считают, что летом ожидается «серьезное российское наступление». При этом Киев «не может ждать до появления результата следующих выборов в США». Как отметил дипломат, успех РФ будет иметь значительные последствия для Соединенных Штатов и системы союзов вокруг Вашингтона и Европы. При этом ни одна страна больше не сможет полагаться на союзническую помощь Вашингтона в случае конфликта.

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Тем временем, глава МИД ФРГ Анналена Бербок оказалась в политической изоляции из-за своей позиции по поводу передачи ракет Taurus Украине.

Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис. Так он прокомментировал реакцию немецкого дипломата на предложение министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона передать немецкие ракеты Taurus британцам для дальнейшей отправки Киеву.

Меркурис напомнил, что против предложения Кэмерона выступили канцлер Германии Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус. Эксперт указал, что большинство немцев верят, что Россия победит в конфликте.