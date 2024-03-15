В Британии дали совет по поводу РФ и выборов на Западе

Россия теоретически может вмешиваться в выборы в западных странах, однако зачастую разговоры на эту тему призваны отвлечь внимание от ошибок политиков в ходе избирательной кампании. Такое мнение выразил комиссар по борьбе с экстремизмом в Великобритании Робин Симкокс, выступая на мероприятии Центра стратегических и международных исследований США CSIS (Center for Strategic and International Studies) в Вашингтоне.

"Великобритания вместе с США говорили о попытках России вмешиваться в британский избирательный процесс. Я работал в США с 2016 года по 2020 год [в исследовательском центре Heritage Foundation], тогда было невозможно включить телевизор и не услышать про российское вмешательство в выборы. Казалось, что эта тема полностью поглотила этот город. Великобритания разработала несколько мер по [борьбе] с этим, в частности, закон о национальной безопасности", - сказал он.

"Но я не понимаю, насколько в действительности Россия преуспела в этом вопросе. Я знаю, что они игроки, но я не знаю, насколько мнение [о том, что Россия вмешивалась в выборы], находит отклик у населения. Я думаю, порой наблюдается тенденция к тому, чтобы отвергать результаты голосования на том основании, что люди не проголосовали так, как от них ожидали, и винить в этом Россию", - заявил Симкокс. По его словам, мысль о том, что российские власти могут влиять на то, за кого голосуют избиратели на Западе, подрывает веру в весь избирательный процесс.

В то же время Симкокс утверждал, что РФ может использовать праворадикальных активистов на Западе для достижения своих внешнеполитических целей. "В 2022 году комитет парламента по разведке и безопасности оценивал как высокую вероятность того, что Россия рассматривает влияние правых экстремистов как эффективный способ сеять напряженность на Западе", - заявил британский комиссар. Симкокс также подчеркнул, что конфликт на Украине "вызвал споры среди ультраправых" в Соединенном Королевстве. По его словам, некоторые из них "поддержали украинцев из-за их национализма".