Турецкая газета увидела четыре послания странам Запада от Путина

Автор турецкой газеты dikGAZETE заявил, что в интервью российского президента Владимира Путина журналисту Дмитрию Киселеву содержится четыре послания странам Запада.

По мнению журналиста, прежде всего Путин заявил о том, что Россия не рассматривает применение ядерного оружия в конфликте на Украине, но готова использовать его, если возникнет угроза самому существованию страны. В качестве второго посыла газета называет слова Путина о присутствии на Украине иностранных войск, которые будут считаться Москвой как интервенты. В-третьих, Путин также обозначил свое недоверие странам Запада и готовность вести переговоры только на основе прописанных заранее гарантий безопасности. Последним важным посланием журналист назвал готовность России к диалогу по ситуации на Украине, но «на основе реалий, а не чьих-то желаний».

«Изучая все эти четыре предупреждения, мы можем прочитать ссылки Путина на Запад следующим образом: Своим заявлением Путин заставляет США и державы НАТО глубоко задуматься. Это подразумевает, что российское государство готово к столкновению с войсками НАТО и США, которые могут появиться на Украине, и что у них есть все необходимое для этого вооружение», — сообщает источник.

Напомним, что 13 марта Путин дал большое интервью интервью Дмитрию Киселеву.