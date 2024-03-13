Большое интервью Владимира Путина. О чем сказал президент

Президент РФ Владимир Путин дал большое интервью интервью гендиректору МИА "Россия сегодня", ведущему ВГТРК Дмитрию Киселеву, в котором обозначил свою позицию во всем актуальным темам сегодняшнего дня и рассказал о стратегии развития на будущее. "Российская газета" приводит его главные тезисы о том, что будет с налоговой системой, с чем связаны атаки Киева на российские регионы и готова ли Россия к ядерной войне.

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Про экономику России

Российские власти планируют снизить налоговое бремя для многодетных семей и принять еще целый ряд шагов по этому направлению. Общество нормально воспринимает переход к системе прогрессивного налогообложения, а бизнес только просит определиться с системой, чтобы она была стабильной. Правительство и Госдума выработают по этому поводу свои предложения;Оборонная промышленность разгоняет экономику России, но в этом вопросе необходимо соблюдать баланс и развивать производство гражданской продукции;Новые регионы РФ нужно поддержать и вытащить на общефедеральный уровень, но они заработают быстро;Инициативы из Послания Федеральному Собранию вписываются в правила бюджета и консервативны, вполне вероятно, что государство сможет увеличить расходы на них.

Про демографию

Нужно поднимать рождаемость и увеличивать продолжительность жизни, тогда можно стабилизировать население страны;В России 70% мужчин и 72% женщин хотят иметь двух и более детей, и государство должно их поддержать;На поддержку демографии за шесть лет планируется потратить до 14 триллионов рублей.

Про Украину

Россия готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на реальности, а не "на хотелках после применения психотропных средств". Причем переговоры - это не пауза для перевооружения Киева, а серьезный разговор с гарантиями безопасности России. Потому что вести переговоры только потому что "патроны заканчиваются" - несерьезно;Главная цель Украины, попытавшейся атаковать регионы РФ, если не сорвать президентские выборы в России, то помешать нормальному процессу волеизъявления граждан. Вторая причина - получить информационный эффект на фоне неудач на поле боя, показать хотя бы что-то. И третья причина - получить козырь в возможном будущем переговорном процессе - с позиций "мы вам вернем это, а вы нам верните это";Инициатива на линии соприкосновения в зоне СВО полностью перешла к Вооруженным силам РФ;Если Польша введет войска на Украину, то уже не уйдет оттуда. Путин уверен, что в Польше "спят и видят", как смогут заполучить под свой контроль отобранные и переданные Украине генеральным секретарем ЦК КПСС Иосифом Сталиным земли;Россия расценит как интервентов американские войска на Украине. Но присутствие там любых иностранных войск не изменит ситуации на поле боя.

Про риски ядерной войны

C военно-технической точки зрения Россия готова к ядерной войне. Ядерная триада России является более современной, чем триады других стран;Россия готова применить ядерное оружие в том случае, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости страны;США развивают ядерные силы, но это не значит, что они готовы завтра развязать ядерную войну;Если США проведут ядерные испытания, РФ может сделать то же самое;Создание в России межконтинентальных ракет "Авангард" привело к тому, что Москва по сути обнулила все вложения США в систему противоракетной обороны (ПРО).

Про западные страны

У границ Финляндии после ее вступления в НАТО появятся российские войска и системы поражения. Таким образом вступлением в альянс страна не улучшила свою безопасность, ведь до этого решения у России и Финляндии были идеальные отношения, на российско-финской границы даже войск не было;Путин предположил, что острая реакция лидера Франции Эмманюэля Макрона в адрес Москвы может быть связана с действиями России в Африке. Но Россия не лезла в Африку и не выдавливала оттуда Францию, африканские лидеры сами хотели работать с РФ;Западные элиты, которые привыкли "набивать брюхо человеческой плотью", стремятся заморозить несправедливое положение дел в международных делах, но они должны понять, что "бал вампиров" заканчивается.

Про Россию

Россия никому не позволит вмешиваться в свои внутренние дела. Политическая система России - одна из опор суверенитета страны;С Россией никто не будет считаться, если она не защитит себя, последствия могут быть катастрофическими. Россия не на перепутье, она на стратегическом пути своего развития и с него не свернет;Глубинное российское общество сейчас получило возможность проявить себя: ощущение, что люди давно этого ждали;В будущем президент хочет видеть в России более технологичную экономику, основанную на достижениях в науке, искусственном интеллекте, генетике. Россия должна быть самодостаточной в сфере безопасности и обороны.

Про себя

Путин признался, что был не готов, когда экс-глава страны Борис Ельцин предложил ему стать президентом 25 лет назад. По его словам, если бы можно было вернуться в то время, то ответил бы так же;Президент не ощущает себя вершителем мировых судеб, работает в интересах России и народа.