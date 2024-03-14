Глава Минобороны Британии оценил угрозу Запада в адрес России

Глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что с угрозы для России со стороны Запада нет. Об этом он сообщил в интервью телеканалу GB News.

Шэппс прокомментировал высказывания президента России Владимира Путина по ядерной тематике и подчеркнул, что Запад не угрожает стране. Он выразил опасения, что опасность существует для Украины, Польши и государств к западу от них.

В России заявили о готовности к любому сценарию при вводе войск НАТО на Украину

Министр добавил, что России следует вывести свои силы с территории Украины.

Ранее в интервью журналисту Дмитрию Киселеву Путин заявил, что с военно-технической точки зрения Россия готова к ядерной войне. До этого российский лидер заявил, что внешнеполитические заявления западных лидеров грозят началом ядерного конфликта и гибелью цивилизации. По его мнению, действия Запада «пугают весь мир».