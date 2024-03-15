Захарова напомнила Румынии о прощеном долге после требований вернуть золото

Москва не только уже вернула Бухаресту все золото, которое Румыния отправила в Россию в 1916-1917 годах, но и простила этой стране огромный долг, намного превышающий стоимость того золотого запаса.

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Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя требования Европарламента передать Румынии оставшуюся часть национального достояния, отправленного в царскую Россию на хранение более века назад. Речь идет, согласно утверждениям Бухареста, о 91,5 тонны золота.

Как указала Захарова, Советский Союз передал румынскому правительству значительные золотые запасы еще в 1935 году. Тогда в Бухарест отправились 17 вагонов с ценностями, или 1436 тонн.

Дипломат также напомнила о долге Румынии перед СССР, на который она напала вместе с Германией в 1941 году. По итогам войны Бухарест обязан был выплатить 300 миллионов долларов репараций. В переводе на сегодняшние деньги речь идет о сумме в 4 миллиарда долларов. Однако этот "долг за причинённые нашему народу и стране беды и разрушения в ходе Великой Отечественной войны Москва простила еще в 1949 году", отметила представитель МИД РФ.

"Если же подсчитать все румынские долги перед Россией и Советским Союзом, то, как полагают некоторые эксперты, получим в районе 1365-1665 тонн золота, что в 20-25 раз превышает стоимость всего румынского золотого запаса, отправленного в Россию в 1916-1917 годах", - заявила Захарова.

Она также призвала учесть, что почти все румынское золото и остальные ценности вернулись в Румынию в ходе развития советско-румынских отношений, что признавал еще президент Николае Чаушеску. В своих дневниках он писал, что 80 процентов королевского запаса было репатриировано в Румынию в 1948-1949 годах.

По словам Захаровой, попытки поднять тему румынского золотого запаса предпринимаются далеко не в первый раз. Москва уже указывала на их контрпродуктивность. Они отвлекают внимание от решения действительно актуальных конкретных вопросов двустороннего сотрудничества, заявляли в МИД РФ еще десять лет назад. Однако Бухарест и сегодня продолжает придерживаться этой линии.