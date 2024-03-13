США и Иран провели тайные переговоры по вопросу хуситов

В январе 2024 года представители США и Ирана провели тайные переговоры по вопросу йеменских хуситов. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на анонимные источники среди американских и иранских чиновников.

Источник сообщает, что переговоры прошли в Омане, а стороны не контактировали напрямую — оманские официальные лица взяли на себя роль посредников. Отмечается, что США пытались уговорить Иран повлиять на хуситов. При этом, чем закончились эти переговоры, в источнике не уточнили.

«США провели тайные переговоры с Ираном в этом году с целью убедить Тегеран воспользоваться своим влиянием в отношении йеменских хуситов, чтобы положить конец нападениям на суда в Красном море», — сказано в статье.

15 декабря 2023 года йеменские хуситы атаковали контейнеровоз из Дании в водах Красного моря. В ответ на это власти США объявили о создании международной операции по защите коммерческих кораблей в регионе. В ночь на 12 января военные США и Великобритании нанесли авиаудары по позициям хуситов на севере Йемена.