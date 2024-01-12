Удар США и Британии по йеменским хуситам: главное

США и Великобритания нанесли удары с воздуха, кораблей и подлодок по объектам йеменских хуситов, которые уже пригрозили масштабным ответом. «Рамблер» рассказал, что известно об операции США и их союзников.

Причины и участники

Как рассказали The Guardian и The Wall Street Journal, коалиция во главе с США нанесла удары по объектам хуситов в Йемене через два дня после того, как они проигнорировали ультиматум о прекращении атак на корабли в Красном море.

Перед этим там произошел самый крупный в истории обстрел с применением более 20 дронов и ракет. Его отразили силы США, патрулирующие морской путь. Атака хуситов была направлена против группы военных кораблей США и Британии.

Хуситы поставили под угрозу торговое судоходство на оживленном морском пути, на который приходится около 15 процентов мировой морской торговли. В декабре крупные судоходные группы вроде Maersk и Hapag-Lloyd приостановили все перевозки через Красное море. Теперь они перенаправляют свои корабли через мыс Доброй Надежды, что добавляет как минимум семь дней пути и делает рейс дороже.

В целом удары, нанесенные силами США и Британии и поддержанные Австралией, Бахрейном, Канадой и Нидерландами, направлены на то, чтобы ослабить кампанию хуситов, начатую в ответ на войну Израиля с палестинским движением ХАМАС, подчеркивает WSJ.

Последствия ударов

В ВВС США заявили, что удары были нанесены по более чем 60 целям в 16 точках, включая узлы командования и управления, склады боеприпасов, пусковые системы, производственные объекты и радиолокационные системы ПВО. Генерал-лейтенант Алекс Гринкевич заявил, что всего было использовано более ста высокоточных боеприпасов разных типов. Удары, в частности, наносились истребителями и ракетами «Томагавк».

Высокопоставленный военный чиновник заявил CNN, что не может назвать точное процент уничтоженных активов хуситов, но подчеркнул, что он «значителен». Он заверил, что гражданские объекты атакованы не были.

Представитель хуситов сообщил, что атаки произошли в столице Йемена Сане (включая международный аэропорт), в городах Саада и Дхамар, а также в провинции Ходейда.

Ответ хуситов

Лидер хуситов Абдул-Малик аль-Хуси заявил, что американская атака не останется без ответа.

«Ответ будет более масштабным, чем удар, осуществленный с использованием 20 дронов и нескольких ракет. Мы полны решимости атаковать корабли, связанные с Израилем, и мы не отступим от этого», — подчеркнул аль-Хуси в телеобращении.

Реакция в мире

После ударов США и Британии по Йемену Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН. 12 января в 23:00 (по Москве) состоится открытый брифинг ООН, связанный с ударами.

Саудовская Аравия призвала все стороны проявлять сдержанность и избегать эскалации, а местные аналитики выразили обеспокоенность по поводу «опасного направления», в котором движутся США на Ближнем Востоке, сообщает Al Jazeera.

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи назвал удары по объектам гуситов «произволом и явным нарушением суверенитета и территориальной целостности Йемена».

Член Палаты представителей США, демократ Ро Кханна раскритиковал президента Джо Байдена, подчеркнув, что он не уведомил Конгресс перед нанесением ударов. Он заявил, что Байден вовлекает Штаты в очередной конфликт на Ближнем Востоке.