$91.54+0.66100.19+0.83
Войти в почту

В Казахстане может начаться засуха

Вице-министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Арсен Жаканбаев заявил, что весной его страна может столкнуться с засухой. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на ТАСС.

Казахстан рискует столкнуться с засухой
© globallookpress.com

Такое заявление он сделал во время заседания комитета по аграрным вопросам Мажилиса Казахстана. По словам министра, причиной природного явления станет то, что засуха уже произошла в соседних Узбекистане и Киргизии.

«Объем воды в Токтогульском водохранилище Киргизии на 300 млн кубометров меньше, чем в прошлом году. <…> А объем воды в бассейне Чирчика на 100 млн кубометров меньше, чем в прошлом году. Поэтому количество поступающей воды невелико. В этом году могут возникнуть проблемы из-за нехватки этой воды», — заявил Жаканбаев.

Министр уточнил, что засуха может начаться в Туркестанской и Кызылординской области. Руководству регионов уже посоветовали сократить посев риса, так как эта культура требует большие запасы воды для возведения.

ЕК предупредила о риске конфликтов в Европе из-за воды

Ранее эксперты призвали россиян готовиться к природным катастрофам.

В мире
Казахстан
Узбекистан
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости