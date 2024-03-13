Казахстан рискует столкнуться с засухой

Вице-министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Арсен Жаканбаев заявил, что весной его страна может столкнуться с засухой. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на ТАСС.

Такое заявление он сделал во время заседания комитета по аграрным вопросам Мажилиса Казахстана. По словам министра, причиной природного явления станет то, что засуха уже произошла в соседних Узбекистане и Киргизии.

«Объем воды в Токтогульском водохранилище Киргизии на 300 млн кубометров меньше, чем в прошлом году. <…> А объем воды в бассейне Чирчика на 100 млн кубометров меньше, чем в прошлом году. Поэтому количество поступающей воды невелико. В этом году могут возникнуть проблемы из-за нехватки этой воды», — заявил Жаканбаев.

Министр уточнил, что засуха может начаться в Туркестанской и Кызылординской области. Руководству регионов уже посоветовали сократить посев риса, так как эта культура требует большие запасы воды для возведения.

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