Трамп победил на праймериз Республиканской партии

Экс-президент США Дональд Трамп выиграл предварительные выборы от республиканцев в штатах Вашингтон, Джорджия и Миссисипи. Об этом сообщает телеканал CNN. Таким образом политик набрал нужное количество голосов для выдвижения в президенты.

«Трамп выигрывает праймериз от Республиканской партии на пост президента», — передает телеканал. Трампу удалось набрать необходимое количество делегатов для выдвижения кандидатуры республиканцев от республиканской партии (50%), что составляет минимум 1215 делегатов.

Ранее бывший президент США обогнал свою главную конкурентку от республиканцев Никки Хейли. Вместе с тем, нынешний американский лидер Джо Байден также набирает нужное количество голосов. Это открывает путь к возможному реваншу Трампа против Байдена на предстоящих президентских выборах, пишет издание.

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Выборы в США пройдут 5 ноября. Если Трамп и Байден дойдут до них, то это будет первым случаем с 1956 года, когда бывший президент США бросит вызов действующему. Как характеризует борьбу WSJ, «это будет гонка, которая предложит избирателям резкий выбор между кандидатами с очень разными манерами поведения и повестками дня в области экономики и внешней политики».