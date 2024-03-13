Байден поручил госсекретарю выделить помощь Украине на $126 млн

Президент США Джо Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену выделить помощь Украине на сумму до $126 млн.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на меморандум Белого дома.

«Настоящим я делегирую госсекретарю полномочия... определить важность для интересов безопасности США выделения до $126 млн помощи Украине», — говорится в документе.

Ранее в Пентагоне заявили, что США не смогут долго помогать ВСУ за счёт экономии на старых контрактах.

Также советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что нового пакета помощи США хватит Украине на пару недель.