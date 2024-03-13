Премьер Польши назвал ситуацию с помощью Украине трудной

Ситуация с помощью Киеву со стороны западных стран является трудной, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы правительства Польши Дональда Туска.

По его словам, до сих пор нет согласия на помощь от Палаты представителей Соединенных Штатов. Туск указал, что 15 марта обсудит помощь Украине с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном в рамках незапланированного саммита Веймарского треугольника.

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«Ситуация трудная. Все мы об этом знаем», — отметил польский премьер.

В настоящее время Туск и президент Польши Анджей Дуда находятся с визитом в США. Они провели встречу с американским лидером Джо Байденом.

Американская администрация продолжает призывать членов Конгресса США утвердить проект закона, который предполагает выделение Киеву более 60 миллиардов долларов.