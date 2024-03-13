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Премьер Польши назвал ситуацию с помощью Украине трудной

Ситуация с помощью Киеву со стороны западных стран является трудной, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы правительства Польши Дональда Туска.

Премьер Польши назвал ситуацию с помощью Украине трудной
© РИА Новости

По его словам, до сих пор нет согласия на помощь от Палаты представителей Соединенных Штатов. Туск указал, что 15 марта обсудит помощь Украине с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном в рамках незапланированного саммита Веймарского треугольника.

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«Ситуация трудная. Все мы об этом знаем», — отметил польский премьер.

В настоящее время Туск и президент Польши Анджей Дуда находятся с визитом в США. Они провели встречу с американским лидером Джо Байденом.

Американская администрация продолжает призывать членов Конгресса США утвердить проект закона, который предполагает выделение Киеву более 60 миллиардов долларов.

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