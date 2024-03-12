Глава немецкой партии прокомментировала утечку разговора офицеров ФРГ

Глава немецкой партии «За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт прокомментировала новости об утечке телефонного разговора офицеров ФРГ. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление она сделала во время пресс-конференции. По ее словам, разгоревшийся вокруг ситуации скандал заключается не в факте утечки, а в самом содержании разговора.

«Я считаю, что скандал, собственно, не в том, что этот скандал был перехвачен <...> а скандал заключается в том, с каким спокойствием офицеры ВВС Германии обсуждают то, как применять немецкое оружие против российских целей», — заявила Вагенкнехт.

Она также добавила, что само обсуждение того, как можно скрыть причастность Германии к использованию ВСУ ракет Taurus, говорит о том, что офицеры понимают последствия таких атак, а также растущую роль ФРГ в украинском конфликте.

1 марта главный редактор российского телеканала RT Маргарита Симоньян заявила о перехвате телефонного разговора высокопоставленных немецких военных, в котором были озвучены планы атаки ВСУ на Крымский мост с применением немецких ракет Taurus.