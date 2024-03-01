Симоньян опубликовала аудио разговора немецких офицеров про Крымский мост
Главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала аудио разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus.
«Как и обещала, публикую аудио разговора офицеров бундесвера, обсуждающих, как они будут бомбить Крымский мост», — написала она в Telegram.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что обнародование разговора немецкими военными поразительно, но Россия знает о деятельности военных НАТО на Украине.