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Симоньян опубликовала аудио разговора немецких офицеров про Крымский мост

Главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала аудио разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus.

Симоньян опубликовала аудио разговора немецких офицеров про Крымский мост
© РИА Новости

«Как и обещала, публикую аудио разговора офицеров бундесвера, обсуждающих, как они будут бомбить Крымский мост», — написала она в Telegram.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что обнародование разговора немецкими военными поразительно, но Россия знает о деятельности военных НАТО на Украине.

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