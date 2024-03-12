Трамп хотел продать Маску свою социальную сеть

Бывший президент США Дональд Трамп предлагал американскому миллиардеру и предпринимателю Илону Маску купить его социальную сеть Truth Social. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The Washington Post.

Отмечается, что такой разговор состоялся еще прошлым летом — Трамп спрашивал у Маска, не хочет ли он приобрести социальную сеть Truth Social. Детали этого разговора остаются неизвестными, однако соцсеть Трампа до сих пор находится под контролем бывшего президента США. При этом в The Washington Post отметили, что сам факт такого обсуждения говорит о том, что у Маска и Трампа было больше контактов, чем предполагалось.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Трамп и Маск провели встречу в тот момент, когда кандидат в президенты искал новые источники финансирования для своей новой президентской кампании. Позже Маск заявил, что не жертвует деньги никаким кандидатам в президенты.