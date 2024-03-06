Маск ответил на слухи о спонсировании президентской кампании Трампа

Маск заявил, что не спонсирует никого из кандидатов в президенты США
Миллиардер и предприниматель из США Илон Маск заявил, что не отправляет свои деньги никому из кандидатов в президенты США. Об этом он написал в социальной сети X.
Таким образом Маск прокомментировал новость о том, что кандидат в президенты США Дональд Трамп провел встречу с Маском, чтобы привлечь его к финансированию своей избирательной кампании.
«Чтобы прояснить ситуацию: я не жертвую деньги никому из кандидатов в президенты», — написал Маск.
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Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Трамп и Маск провели встречу в тот момент, когда кандидат в президенты был занят поиском источников финансирования своей кампании.
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