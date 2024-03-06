Bloomberg: Трамп встретился с Маском в поисках источников финансирования

Bloomberg: Трамп встретился с Маском во время поиска спонсоров
Экс-президент США Дональд Трамп встретился с американским предпринимателем Илоном Маском в тот момент, когда кандидат в президенты пытается привлечь спонсоров.
Об этом пишет Bloomberg.
«Если Маск изменит свой подход и решит финансово поддержать Трампа, это может обеспечить значительный импульс кампании бывшего президента», — говорится в публикации.
Ранее Маск предлагал работникам X помочь с разблокировкой аккаунта Трампа.
Также Маск назвал наглой ложью обещания президента США Джо Байдена разобраться с нелегальной миграцией.