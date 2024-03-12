Ле Пен назвала неприемлемыми слова Медведева о Макроне

Член Законодательного собрания Франции Марин Ле Пен прокомментировала слова заместителя председателя Совета безопасности и бывшего президента России Дмитрия Медведева о французском президенте Эммануэле Макроне. Об этом она написала в социальной сети X.

Напомним, что ранее Медведев назвал Макрона «зоологическим трусом» из-за переноса его визита в Киев. По мнению Ле Пен, такие слова в адрес французского президента неприемлемы.

«Я заявляю со всей твердостью: эти оскорбительные высказывания в адрес президента республики неприемлемы. Эта политика провокаций и обострения напряженности может лишь ослабить стремление к миру и прекращению конфликта», — заявила она.

Медведев раскритиковал Макрона за перенос визита в Киев

Отметим, что Марин Ле Пен считают оппонентом Макрона, продвигающим пророссийскую позицию.

Ранее стала известна причина, по которой Макрон отложил свой визит в Киев.