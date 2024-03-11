Названа причина, по которой Макрон отложил визит в Киев

Президент Франции Эммануэль Макрон откладывает запланированный в январе визит в Киев из-за разногласий с союзниками в политике по отношению к России, пишет обозреватель Клеа Колкатт в статье для Politico.

По ее данным, тема поездки была поднята в январе 2024 года. Визит намечался на вторую половину февраля, затем был перенесен на март.

Автор статьи заметила, что Елисейский дворец опроверг сообщения в СМИ о том, что как в феврале, так и в марте дата прибытия была перенесена по соображениям безопасности.

Во Франции назвали сроки визита Макрона в Киев

По ее оценке, в 2014 году Макрон усилил антироссийскую риторику, в частности, заявил, что Европе не следует быть «трусливой», пора перестать бояться Москву. Его слова, добавила обозреватель, вызвали раздражение у глав государств и правительств Европы, в особенности, у канцлера ФРГ Олафа Шольца.

На фоне этого, пояснила Колкатт, французский лидер принял решение выделить время на то, чтобы провести переговоры с союзниками, обсудить с ними деликатные вопросы, добиться видимых результатов с тем, чтобы приехать в Киев не с пустыми руками.