В Молдавии признали законным переименование госязыка в румынский

Глава Конституционного суда Молдавии Домника Маноле заявила, что суд признал законным решение парламента страны о переименовании государственного языка в румынский. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление она сделала по итогам заседания суда.

«Конституционный суд Молдавии постановил: частично удовлетворить запрос о проверке законности решения парламента. Решение парламента было принято в ответ на постановление КС от 2013 года, что приравнивается к конституциональным постановлениям. Были внесены технические изменения в законодательство», — заявила Маноле.

Напомним, что парламент Молдавии одобрил переименование государственного языка из молдавского в румынский еще в марте 2023 года. Помимо этого, данная поправка также была внесена в конституцию страны.

Ранее президент Молдавии Майя Санду обвинила Россию в попытке госпереворота.