Санду обвинила РФ в попытке госпереворота в Молдавии

Россия пытается контролировать Кишинев через энергетический шантаж, организацию демонстраций и попыток госпереворота. Такое заявление сделала президент Молдавии Майя Санду, передает BFMTV.

Отмечается, что соответствующее высказывание она сделала на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце, которая прошла 7 марта. Ее целью было подписание оборонного соглашения между двумя странами.

«Московский режим пытается контролировать мою страну с помощью энергетического шантажа, организации демонстраций, проведения кибератак и даже подстрекательства к государственному перевороту», — сказала Санду.

В ответ Макрон заявил, что, если Кишинев столкнется с «попытками вмешательства, целью которых является очень четкое разделение молдавского общества», то Франция и Евросоюз встанут на сторону президента Молдавия. По его словам, молдавский народ может «гордиться своей мирной борьбой за свободу , которая представляет собой вызов для путинской России».

Санду отреагировала на слухи о присоединении Приднестровья к России

Ранее Макрон заявил о планах открыть французскую миссию по обороне в Кишиневе в ближайшие месяцы.