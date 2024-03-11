В Финляндии началась забастовка профсоюзов против реформ кабмина

В Финляндии 11 марта начинается забастовка профсоюзов против правительственных реформ на рынке труда, сообщает РИА Новости.

Она продлится две недели. Профсоюзы выступают против инициатив властей, среди которых пенсионная реформа, выплаты по больничному листу, безработице, страховых взносов, упрощение увольнений, запрет забастовок и другие. В забастовке примут участие Центральное объединение профсоюзов, Индустриальный профсоюз, профсоюз работников автотранспорта, публичного сектора и сферы социального обеспечения, а также профсоюз электриков.

До 24 марта в акции примут участие около 11 тысяч работников. Забастовки могут повлиять на грузовое движение в портах и на железных дорогах. Ожидаются перебои с распределением топлива и наличием продуктов питания в магазинах.

Масштабные забастовки в Финляндии проходят с декабря 2023 года. Ущерб экономике страны, бизнесу и рабочим местам от политических забастовок против реформ правительства составляет около 1 миллиарда евро.

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Ранее глава правительства Петтери Орпо провел переговоры с представителями профсоюзов и заявил, что планируемые реформы необходимы и не будут отменены.