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В Финляндии началась забастовка профсоюзов против реформ кабмина

В Финляндии 11 марта начинается забастовка профсоюзов против правительственных реформ на рынке труда, сообщает РИА Новости.

В Финляндии началась забастовка профсоюзов против реформ кабмина
© globallookpress.com

Она продлится две недели. Профсоюзы выступают против инициатив властей, среди которых пенсионная реформа, выплаты по больничному листу, безработице, страховых взносов, упрощение увольнений, запрет забастовок и другие. В забастовке примут участие Центральное объединение профсоюзов, Индустриальный профсоюз, профсоюз работников автотранспорта, публичного сектора и сферы социального обеспечения, а также профсоюз электриков.

До 24 марта в акции примут участие около 11 тысяч работников. Забастовки могут повлиять на грузовое движение в портах и на железных дорогах. Ожидаются перебои с распределением топлива и наличием продуктов питания в магазинах.

Масштабные забастовки в Финляндии проходят с декабря 2023 года. Ущерб экономике страны, бизнесу и рабочим местам от политических забастовок против реформ правительства составляет около 1 миллиарда евро.

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Ранее глава правительства Петтери Орпо провел переговоры с представителями профсоюзов и заявил, что планируемые реформы необходимы и не будут отменены.

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