Профсоюз машинистов ФРГ объявил новую забастовку

Профсоюз машинистов Германии GDL объявил о новой забастовке, ожидается, что пассажирское движение будет существенно нарушено во вторник, 12 марта.

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Об этом сообщило издание Bild.

«Как в воскресенье вечером объявил профсоюз, забастовка на пассажирском транспорте начнётся в 2 часа ночи (4:00 мск. — RT) во вторник и завершится в 2 часа ночи (4:00 мск) в среду», — пишет издание.

В конце февраля в ряде городов Германии началась забастовка среди сотрудников местных транспортных компаний.