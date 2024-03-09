Экс-депутат бундестага оценил возможность войны Германии против России

Германия не втянется в конфликт на Украине, поскольку тем самым объявит войну России. Однако Запад успешно насаждает миф о российской угрозе и Берлин вооружается. Так оценил текущую политическую ситуацию экс-депутат бундестага, политолог Вальдемар Гердт, передает «Абзац».

Аналитик отметил, что Запад длительное время насаждал фейк о том, что Россия, достигнув целей СВО, возжелает напасть на европейские страны. Теперь европейские элиты вынуждены «оправдывать собственный бред» — они вооружаются и готовятся к войне.

В Польше высказались об идее отправки солдат из европейских стран на Украину

Кроме того, «российская угроза» помогает Западу переключить внимание населения с собственных проблем.

«Европа в кризисе и на кого-то нужно это свалить. Иначе всплывёт весь политический, экономический и социальный провал властей», — объяснил Гердт.

Он считает, что главная цель Запада — удержать старый миропорядок и гегемонию Запада. При этом в ЕС и НАТО не решатся на открытые военные действия против России, и не будут серьезно втягиваться в украинский конфликт.

В субботу на заседании Совбеза ООН российский представитель Дмитрий Полянский заявил, что Запад зашёл слишком далеко, буквально добиваясь прямого столкновения с НАТО.