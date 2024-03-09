Однако никакие поставки не остановят агонию киевского режима, а лишь растянут её по времени ценою жизней простых людей, заявил первых заместитель постпреда РФ при ООН на заседании Совета Безопасности. По его словам, Запад зашёл слишком далеко и теперь вместо победы Украины сосредоточился на том, чтобы только не допустить победы России, буквально добиваясь прямого столкновения с НАТО.

«Подобная перспектива, судя по всему, вызывает у ряда безответственных европейских политиков желание добавиться эскалации украинского конфликта», — подчеркнул дипломат.

Зампостпреда при ООН Полянский: в планы России не входит устранение Зеленского

Дмитрий Полянский добавил, что сложно толковать иначе позицию президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости введения войск альянса на Украину для предотвращения краха киевского режима.