В Британии опровергли раскол в НАТО после скандала с прослушкой немецких офицеров

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что не видит признаков раскола внутри НАТО из-за утечки разговора немецких офицеров. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление он сделал во время совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок. В ответ на просьбу прокомментировать утечку Кэмерон отметил, что не наблюдает раскола между членами НАТО. По его словам, члены альянса, напротив, серьезно сплотились за последние 10 лет. Информацию о возможном расколе Кэмерон назвал «российским нарративом», который он не будет поддерживать.

Помимо этого, Кэмерона также спросили о том, пытается ли Великобритания убедить Германию отправить свои ракеты Taurus Украине.

«Конечно, будут те области, в которых мы будем вести дискуссии о том, что еще возможно сделать и как еще можно помочь. Это те вопросы, которые хорошие друзья и союзники ведут за закрытыми дверями, и другого здесь ожидать не следует», — заявил он.

Ранее главный редактор российского телеканала RT Маргарита Симоньян заявила о перехвате разговора немецких офицеров, в котором они обсуждали планы атаки ВСУ на Крымский мост с применением немецких ракет Taurus. При этом официально Германия отказывается передавать свои ракеты ВСУ как раз из-за потенциальной угрозы украинских атак по российской территории.