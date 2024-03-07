Байден планирует объявить о создании порта в Газе

В администрации президента США Джо Байдена сообщили, что в своем грядущем обращении к Конгрессу американский лидер планирует объявить о создании порта в Газе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ожидается, что через новый порт в регион будут поступать дополнительные гуманитарные грузы. При этом открытие порта не подразумевает под собой отправку в Газу американских войск. Когда именно порт будет открыт, в администрации не уточнили.

«Сегодня вечером президент объявит, что поручает вооруженным силам США возглавить чрезвычайную миссию по созданию порта в Средиземноморье на побережье Газы, который сможет принимать суда с продовольствием, водой, медикаментами», — сообщили в администрации Байдена.

Ранее вокруг Капитолия стали строить забор из-за ежегодного послания Байдена.