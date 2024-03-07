Перед ежегодным посланием президента США Джо Байдена к Конгрессу вокруг здания Капитолия в Вашингтоне начали возводить забор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.

Ожидается, что во время своего обращения Байден расскажет о текущей ситуации в США, подведет итоги деятельности своей администрации за 2023 год, а также назовет приоритетные направления будущей политики страны. При этом ведущий Fox News Джесси Уоттерс отметил, что забор планируют построить не там где он реально необходим — на южной границе страны, откуда в США попадает огромный поток нелегальных мигрантов.

«Байден считает, что ему нужна защита от вас, в то время как он не может защитить вас от них (нелегальных мигрантов — прим. ред.)», — заявил он.

Ранее появилась информация о том, что Байден планирует увеличить расходы на оборону США.