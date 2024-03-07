Администрация президента США Джо Байдена запросит у Конгресса увеличение оборонных расходов на 2025 финансовый год на один процент - до 849,8 миллиарда долларов, сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновников, знакомых с вопросом. Это на десять миллиардов долларов меньше, чем Байден планировал запросить ранее.

Собеседники Bloomberg заявили, что Байден решил свернуть планы по более значительному увеличению, пытаясь справиться с ограничениями, установленными соглашением о повышении потолка госдолга в 2023 году.

Агентство отмечает, что власти США потратят меньше денег на военные закупки, исследования и разработки.

В частности, Пентагон сокращает заказы на истребители F-35 и подводные лодки класса «Вирджиния»: истребителей планируется закупить 70 вместо 83-х, а подлодку - одну вместо двух.

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Ранее СМИ сообщили, что Пентагон отказывается принимать новые самолеты F-35 до тех пор, пока не будут завершены испытания обновленных технологий.

Прежде чем флот сможет получить истребители с обновлениями, самолеты должны получить набор усовершенствований аппаратного и программного обеспечения - Technology Refresh 3 или TR-3, который уже отстает от графика более чем на год.