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Глава МИД КНР: Россия и Китай создали новый образец отношений крупных стран

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Россия и Китай создали новый образец отношений крупных стран.

Глава МИД КНР: РФ и Китай создали новый образец отношений крупных стран
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Об этом информирует РИА Новости.

«Китай и Россия, будучи крупнейшими мировыми державами и постоянными членами СБ ООН, создали новую модель отношений между крупными государствами», — сказал дипломат.

При этом Ван И подчеркнул, что эти отношения полностью отличаются от времён холодной войны.

Также, по его словам, перед отношениями России и КНР открываются новые возможности для развития.

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