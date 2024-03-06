В Финляндии полностью закроют центр по выдаче виз россиянам в Коуволе

Министерство иностранных дел Финляндии объявило, что полностью закроет центр по выдаче разрешений на въезд в страну в муниципалитете Коувола, который специализировался на заявлениях от граждан России. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении внешнеполитического ведомства говорится, что расположенный в Коуволе центр обслуживания разрешений на въезд с 1 января следующего года прекратит свою деятельность. Его персонал будет передан другим консульским службам министерства иностранных дел, находящихся в столице страны Хельсинки.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Финляндии Петтери Орпо имеет возможность одобрить транзит ядерного оружия после вступления страны в Североатлантический альянс (НАТО).

До этого сообщалось, что все больше жителей Финляндии хотят переехать в Россию из-за русофобии и фашизма в западных странах.