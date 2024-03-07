Ван И: Палестина должно стать полноправным членом ООН

Китай поддерживает предоставление Палестине статуса полноправного члена ООН.

Об этом, как информирует РИА Новости, заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

«Мы поддерживаем становление Палестины в качестве полноправного члена Организации Объединённых Наций», — сказал дипломат.

При этом он призвал отдельные страны прекратить этому препятствовать.

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Палестины Мухаммед Штайе заявил о необходимости объявить Израиль государством-изгоем.

Глава МИД КНР: Россия и Китай создали новый образец отношений крупных стран