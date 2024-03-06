В Молдавии рассказали об уголовном деле против главы Гагаузии Гуцул

Исполняющий обязанности генпрокурора Молдавии Ион Мунтян заявил, что ведомство собирается передать в суд материалы уголовного дела против главы Гагаузии Евгении Гуцул. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Jurnal TV.

Такое заявление Мунтян сделал в ответ на сообщение телеведущего Jurnal TV о том, что Гуцул опубликовала информацию о встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Прокуроры находятся на завершающей стадии сбора доказательств по делу против башкана Гагаузии Евгении Гуцул, которое вскоре будет передано в суд», — заявил он.

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Напомним, что ранее Гуцул победила на выборах главы Гагаузии, однако власти Молдавии не признали результаты процедуры. Кроме того, президент Молдавии Майя Санду все еще не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства.

Ранее Гуцул посетила Всемирного фестиваля молодежи в России, где встретилась с Путиным.