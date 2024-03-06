Глава Гагаузии рассказала Путину о политической ситуации в Молдавии

Евгения Гуцул, глава Гагаузской автономии, рассказала, что в среду, 6 марта, на полях Всемирного фестиваля молодежи встретилась с президентом России Владимиром Путиным и рассказала ему о политической ситуации в Молдавии. Об этом пишет ТАСС.

© Фото из личного архива Евгении Гуцул

По данным агентства, Гуцул находится с рабочим визитом в России. Она провела переговоры с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, а также главами ряда российских регионов.

Глава Гагаузии пояснила, что Владимир Путин обсудил с ней сложную региональную и геополитическую проблематику, в эпицентре которой оказалась автономия.

Гуцул уточнила, что сообщила президенту России о «беззаконных действиях» властей Молдавии, мстящих региону за гражданскую позицию и верность национальным интересам.

По ее словам, также она заявила о том, что Кишинев постепенно отнимает полномочия у властей автономии, ограничивает бюджет, провоцирует нестабильность в Гагаузии.

«Российский лидер пообещал оказать поддержку автономии и гагаузскому народу в отстаивании ее законных прав, полномочий и позиций на международной арене», — констатировала Гуцул.

Журналисты напомнили, что Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией. Кишинев, добавили они, напротив, провозгласил курс на европейскую интеграцию.