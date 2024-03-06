Протестующие в Мехико протаранили дверь национального дворца

Протестующие в столице Мексики протаранили на угнанном автомобили двери президентского дворца, после чего ворвались внутрь. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение местного телеканала Milenio TV.

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Отмечается, что митингующие угнали пикап федеральной комиссии по энергетике, после чего въехали на нем в двери Национального дворца. Кроме того, во время инцидента президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор проводил свою утреннюю пресс-конференцию. Он заявил, что согласен встретиться с протестующими, даже несмотря на их агрессивные действия.

«Мы не хотим конфронтации, скажем родителям: мы преданы своему делу, мы добиваемся больших успехов в расследовании, но происходит то, что ими манипулирует группа, возглавляемая Альваресом Икасой, консервативные группы законников при поддержке иностранных правительств, которые хотят нам навредить в политическом плане», — заявил он.

Напомним, что недовольные вышли на акции протеста с требованием встречи с президентом — митингующие хотят прояснить ход расследования по делу об исчезновении 43 студентов педагогического колледжа в штате Герреро. Согласно версии следствия, в сентябре 2014 года группа коррумпированных полицейских вместе с группой преступников открыла огонь по студентам в городе Игуала, что привело к смерти шести человек, двадцати раненым и 43 пропавшим без вести. Считается, что пропавших передали членам местной банды, которые убили студентов и сожгли их тела. Останки пропавших до сих пор не обнаружены.

Ранее протестующие фермеры ранили нескольких полицейских в Варшаве.