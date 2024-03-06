Протестующие в Мехико протаранили дверь национального дворца
Протестующие в столице Мексики протаранили на угнанном автомобили двери президентского дворца, после чего ворвались внутрь. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение местного телеканала Milenio TV.
Отмечается, что митингующие угнали пикап федеральной комиссии по энергетике, после чего въехали на нем в двери Национального дворца. Кроме того, во время инцидента президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор проводил свою утреннюю пресс-конференцию. Он заявил, что согласен встретиться с протестующими, даже несмотря на их агрессивные действия.
«Мы не хотим конфронтации, скажем родителям: мы преданы своему делу, мы добиваемся больших успехов в расследовании, но происходит то, что ими манипулирует группа, возглавляемая Альваресом Икасой, консервативные группы законников при поддержке иностранных правительств, которые хотят нам навредить в политическом плане», — заявил он.
Напомним, что недовольные вышли на акции протеста с требованием встречи с президентом — митингующие хотят прояснить ход расследования по делу об исчезновении 43 студентов педагогического колледжа в штате Герреро. Согласно версии следствия, в сентябре 2014 года группа коррумпированных полицейских вместе с группой преступников открыла огонь по студентам в городе Игуала, что привело к смерти шести человек, двадцати раненым и 43 пропавшим без вести. Считается, что пропавших передали членам местной банды, которые убили студентов и сожгли их тела. Останки пропавших до сих пор не обнаружены.
Ранее протестующие фермеры ранили нескольких полицейских в Варшаве.